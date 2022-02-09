Как открыть больничный дистанционно рассказали псковские врачи

Для того, чтобы при коронавирусе открыть больничный дистанционно, пациенту нужно дозвониться в поликлинику. Об этом пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на главного врача Псковской городской поликлиники Галину Невалённую. Она отметила, что сделать это можно по «горячей линии» медучреждения или по единому номеру «122». По словам Галины Невалённой, во второй половине дня дозвонится проще, поскольку пик обращений приходится на 9:00 — 11:00.

Отсчёт больничного должен начаться именно с момента обращения в медучреждение. При этом, если врач так и не связался с больным, то, как пояснила руководитель Псковской межрайонной больницы, все звонки фиксируются, что позволяет восстановить дату первого обращения.

Тем, с кем медики так и не связались, рекомендуют ещё раз позвонить в поликлинику или по номеру «122».

Как пояснила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина, больничный лист закрывается также дистанционно через семь дней. Однако, этому предшествует аудиоконтроль пациента со стороны врача. Если же листок нетрудоспособности нужно продлить, то для этого больного очно осмотрит врач.

Отмечается также, что по новым нормативам, которые действуют с 6 февраля, для выписки больше не требуется отрицательный ПЦР-тест.

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