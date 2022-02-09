Почти 590 человек заболели коронавирусом в Псковской области 8 февраля

За прошедшие сутки, 8 февраля, в Псковской области зафиксировали еще 587 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Великих Луках коронавирусом заболели 130 человек (всего 12 тыс. 972), в Пскове – 97 (всего 25 тыс. 785), в Новосокольническом районе – 70 (всего 2 тыс. 359), в Невельском районе – 42 (всего 3 тыс. 268), в Плюсском районе – 32 (всего 1 тыс. 251).

28 подтвержденных случаев заболевания выявили в Бежаницком районе (всего 930), 27 – в Островском районе (всего 3 тыс. 424), по 23 – в Порховском (всего 2 тыс. 578) и Куньинском (всего 730) районах, 19 – в Печорском районе (всего 1 тыс. 790).

В Пустошкинском районе в общую ковидстатистику добавились 18 местных жителей (всего 907), в Великолукском районе – 15 (всего 2 тыс. 93), в Пыталовском районе – 14 (всего 903), в Новоржевском (всего 902) и Локнянском (всего 714) районах – по восемь, в Опочецком (всего 2 тыс. 547), Стругокрасненском (всего 1 тыс. 232) и Дновском (всего 610) районах – по семь.

По четыре новых случая заболевания зафиксировали в Псковском (всего 6 тыс. 529) и Пушкиногорском (всего 943) районах, три – в Усвятском районе (всего 503), один – в Гдовском районе (всего 1 тыс. 239).

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 79 тыс. 451 человек, выздоровели 72 тыс. 563, в том числе 206 – за минувшие сутки. Скончался 1 тыс. 481 псковичей. На данный момент в стационаре на лечении находятся 437 жителей региона, амбулаторно его проходят 7 тыс. 820 человек.