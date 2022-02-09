Сложную челюстно-лицевую операцию впервые провели в Великолукской межрайонной больнице

В Великолукской межрайонной больнице впервые провели сложную челюстно-лицевую операцию. Об этом в своем профиле в Instagram рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, тяжелый диагноз – рак языка второй степени – пациенту был поставлен еще весной, однако химиотерапия не дала необходимых результатов. Опухоль стремительно развивалась, тем самым распространившись до четвертой стадии. В отделение челюстно-лицевой хирургии Великолукской межрайонной больницы пациент попал с кровотечением.

По данному случаю был собран консилиум врачей во главе с главным врачом больницы Вячеславом Чурсиным. В Псковской области до этого еще никогда не делали такие сложные челюстно-лицевые операции. Однако времени уже не было, так как пациент мог не перенести транспортировку.

«Великолукские врачи приняли решение взять ответственность на себя и провести радикальное хирургическое вмешательство с привлечением коллег из Москвы», – отметил глава региона.

В сложнейшей семичасовой челюстно-лицевой операции приняли участие онколог из Москвы Алексей Дикарев, заведующий отделением Великолукской межрайонной больницы Самир Эфендиев, анестезиолог и операционная сестра. В ходе операции пациенту полностью удалили опухоль, а также устранили риски возникновения кровотечения. «Благодарю всех, кто принял участие в проведении операции», – поблагодарил врачей Михаил Ведерников.

4 февраля пациента выписали из больницы. Теперь ему предстоит плановая химиотерапия, реконструкция нижней челюсти и долгий путь реабилитации и восстановления. «Желаю ему здоровья и сил!» – отметил глава региона.