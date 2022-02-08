Михаил Ведерников: Оснований для снятия или ослабления антиковидных ограничений нет

Нет никаких оснований для снятия или ослабления антиковидных ограничений в Псковской области. Об этом губернатор Михаил Ведерников заявил на очередном совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке 8 февраля.

Глава региона отмечает, что в Псковской области сложная ситуация, он также добавил, что новую волну коронавируса в регионе предвидили.

Михаил Ведерников подчеркнул, что в настоящий момент продолжается рост заболеваемости коронавирусом, поэтому в данный момент рассматривать вопрос о снятии или смягчении ограничений «абсолютно не логично».

«Когда пройдем пик заболеваемости, выйдем на плато и увидим устойчивую тенденцию снижения числа заболевших, тогда можно будет об этом говорить», рассказал губернатор.

Данные Роспотребнадзора показывают, что за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в Псковской области выросла на 68% до 2 тыс. 647 случаев. Наибольший рост наблюдается в возрастной категории от 0 до 17 лет — в 2,3 раза. Заразились 32 ребенка до 1 года, что на 10 случаев больше, чем на предыдущей неделе.

Колоссальную нагрузку на систему здравоохранения региона отметила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. В данный момент на лечении с ковидом находится более 7,6 тыс. человек, в том числе 2,5 тыс. детей.

Среди общего количества больных всего 5% требуют госпитализации. Марина Гаращенко отмечает, что привитые переносят болезнь легче или бессимптомно.

Председатель комитета по здравоохранению сообщила, что во время подъема заболеваемости можно и нужно вакцинироваться для сокращения количества восприимчивых к вирусу человек. Однако она рекомендует пару дней после прививки избегать людных мест и соблюдать правила индивидуальной защиты.

Сделать прививку в Псковской области можно в стационарных прививочных пунктах, развернутых на базе медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь взрослому населению, и в мобильных и выездных бригадах.

На сегодняшний день полностью вакцинировались более 270 тыс. жителей региона, 646 беременных женщин и 189 детей.