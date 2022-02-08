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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников: Оснований для снятия или ослабления антиковидных ограничений нет

8 февраля 2022 года, 17:43

Нет никаких оснований для снятия или ослабления антиковидных ограничений в Псковской области. Об этом губернатор Михаил Ведерников заявил на очередном совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке 8 февраля.

Глава региона отмечает, что в Псковской области сложная ситуация, он также добавил, что новую волну коронавируса в регионе предвидили.

Михаил Ведерников подчеркнул, что в настоящий момент продолжается рост заболеваемости коронавирусом, поэтому в данный момент рассматривать вопрос о снятии или смягчении ограничений «абсолютно не логично».

«Когда пройдем пик заболеваемости, выйдем на плато и увидим устойчивую тенденцию снижения числа заболевших, тогда можно будет об этом говорить», рассказал губернатор.

Данные Роспотребнадзора показывают, что за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в Псковской области выросла на 68% до 2 тыс. 647 случаев. Наибольший рост наблюдается в возрастной категории от 0 до 17 лет — в 2,3 раза. Заразились 32 ребенка до 1 года, что на 10 случаев больше, чем на предыдущей неделе.

Колоссальную нагрузку на систему здравоохранения региона отметила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. В данный момент на лечении с ковидом находится более 7,6 тыс. человек, в том числе 2,5 тыс. детей.

Среди общего количества больных всего 5% требуют госпитализации. Марина Гаращенко отмечает, что привитые переносят болезнь легче или бессимптомно.

Председатель комитета по здравоохранению сообщила, что во время подъема заболеваемости можно и нужно вакцинироваться для сокращения количества восприимчивых к вирусу человек. Однако она рекомендует пару дней после прививки избегать людных мест и соблюдать правила индивидуальной защиты.

Сделать прививку в Псковской области можно в стационарных прививочных пунктах, развернутых на базе медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь взрослому населению, и в мобильных и выездных бригадах.

На сегодняшний день полностью вакцинировались более 270 тыс. жителей региона, 646 беременных женщин и 189 детей.

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Комментарии

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Бабулечка
19:09 08.02.2022

Канал "Общественный центр информа.."20.01.2022г. Из выступления Академика РАН В.Зверева: "То.что касается осложнений от прививок. ВОЗ недавно опубликовал данные по ТЯЖЁЛЫМ и СМЕРТЕЛЬНЫМ осложнениям. За 50 ЛЕТ прививок против паротита В МИРЕ было зарегистрировано всего 700 осложнений, после прививки от кори 2100, от прививок от гриппа за 50 лет 248 тысяч за 50 ЛЕТ осложнений.И ТОЛЬКО ЗА ГОД ОТ ПРИВИВОК ОТ КОВИДА 2 МЛН.248 ТЫСЯЧ ОСЛОЖНЕНИЙ. Это данные ВОЗ. Данные по России сюда не входят.."

Бабулечка
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