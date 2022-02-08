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Общество / Здоровье

Почти 540 жителей Псковской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки

8 февраля 2022 года, 13:48

За прошедший день, 7 февраля, в Псковской области выявили еще 537 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Великих Луках в общую статистику по коронавирусу добавились 102 местных жителя (12 тыс. 842), в Пскове – 68 (всего 25 тыс. 688), в Новосокольническом районе – 38 (всего 2 тыс. 289), в Опочецком районе – 27 (всего 2 тыс. 540), в Порховском районе – 26 (всего 2 тыс. 555), в Островском (всего 3 тыс. 397) и Пушкиногорском (всего 939) районах – 24.

По 22 подтвержденных случая зафиксировали в Псковском (всего 6 тыс. 525) и Бежаницком (всего 902) районах, по 20 – в Печорском (всего 1 тыс. 771) и Пустошкинском (всего 889) районах, по 18 – в Себежском (всего 1 тыс. 891) и Плюсском (всего 1 тыс. 219) районах. В Великолукском (всего 2 тыс. 78), Пыталовском (всего 889) и Локнянском (всего 706) районах коронавирусом заболели по 14 жителей, в Усвятском районе – 12 (всего 500).

По 11 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Невельском (всего 3 тыс. 226), Стругокрасненском (всего 1 тыс. 225) и Красногородском (всего 760) районах, шесть – в Палкинском районе (всего 756), пять – в Куньинском районе (всего 707), по четыре – в Дедовичском (всего 1 тыс. 789) и Новоржевском (всего 894) районах, два – в Гдовском районе (всего 1 тыс. 238).

Коронавирусом в Псковской области с начала пандемии заболели 78 тыс. 864 человека, выписались из медицинских учреждений в связи с излечением – 72 тыс. 357, из них 214 – за минувшие сутки. Скончался, согласно статистике, 1 тыс. 481 житель региона, пять – за последние 24 часа. В настоящее время на стационарном лечении находятся 427 псковичей, на амбулаторном – 7 тыс. 210.

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Комментарии

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Бабулечка
14:21 08.02.2022

Накануне.RU 4 февр.2022г. Е.Чернышёв -80% тяжело больных были полностью вакцинированы-директор израильской больницы "Ихилов"."...Ковидные больницы Израиля переполнены вакцинированными.Об этом заявил директор ковидного отделения Больницы Ихилов профессор Иаков Джеррис...По его словам большинство тяжёлых случаев приходится на трижды вакцинированных...Таким образом вакцина не имеет никакого значения в отношении тяжёлых заболеваний",-признался доктор Джеррис. Israel National News

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