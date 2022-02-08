Почти 540 жителей Псковской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки

За прошедший день, 7 февраля, в Псковской области выявили еще 537 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Великих Луках в общую статистику по коронавирусу добавились 102 местных жителя (12 тыс. 842), в Пскове – 68 (всего 25 тыс. 688), в Новосокольническом районе – 38 (всего 2 тыс. 289), в Опочецком районе – 27 (всего 2 тыс. 540), в Порховском районе – 26 (всего 2 тыс. 555), в Островском (всего 3 тыс. 397) и Пушкиногорском (всего 939) районах – 24.

По 22 подтвержденных случая зафиксировали в Псковском (всего 6 тыс. 525) и Бежаницком (всего 902) районах, по 20 – в Печорском (всего 1 тыс. 771) и Пустошкинском (всего 889) районах, по 18 – в Себежском (всего 1 тыс. 891) и Плюсском (всего 1 тыс. 219) районах. В Великолукском (всего 2 тыс. 78), Пыталовском (всего 889) и Локнянском (всего 706) районах коронавирусом заболели по 14 жителей, в Усвятском районе – 12 (всего 500).

По 11 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Невельском (всего 3 тыс. 226), Стругокрасненском (всего 1 тыс. 225) и Красногородском (всего 760) районах, шесть – в Палкинском районе (всего 756), пять – в Куньинском районе (всего 707), по четыре – в Дедовичском (всего 1 тыс. 789) и Новоржевском (всего 894) районах, два – в Гдовском районе (всего 1 тыс. 238).

Коронавирусом в Псковской области с начала пандемии заболели 78 тыс. 864 человека, выписались из медицинских учреждений в связи с излечением – 72 тыс. 357, из них 214 – за минувшие сутки. Скончался, согласно статистике, 1 тыс. 481 житель региона, пять – за последние 24 часа. В настоящее время на стационарном лечении находятся 427 псковичей, на амбулаторном – 7 тыс. 210.