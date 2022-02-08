Голышев: Создание культурно-образовательной инфраструктуры в Самолве – перспективное решение

Перспективным и очень удачным решением назвал заслуженный работник культуры РФ, российский культуролог Александр Голышев создание культурно-образовательной инфраструктуры в Самолве у мемориального комплекса в честь Александра Невского и его дружины, сообщили «Псковской правде».

«Празднование 800-летия Александра Невского показало, что имя благоверного святого, первого национального героя по-прежнему неисчерпаемый источник духовной силы, патриотизма, пример беззаветного служения Отечеству. Историческая битва «Ледовое побоище» закрепилась в исторической памяти, как общенародный подвиг», – отметил первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

По его словам, данные места, которые сохранились во всей исторической подлинности, не только обладают уникальным духовно-воспитательным потенциалом, но и являются центром притяжения туристов, экскурсантов и паломников. Их использование в учебно-просветительских программах молодежного лагеря и детского центра, по мнению Александра Голышева, даст «очень хорошие результаты».

«Создание на этих землях «северного Артека», акцентирующего проблемы национального развития, исторической правды, идеалов государственного и общественного служения во истину – государственная задача», – прокомментировал российский культуролог и выразил некоторое сомнение относительно расположения корпусов лагеря в Печорах.

Александр Голышев отметил, что выигрышным было бы расположение корпусов детского центра и молодежного лагеря в Изборске, так как именно с него начинаются все маршруты о древнерусской государственности. «Это место самого западного продвижения славян-кривичей, формирования основ их государственности, здесь формировалась граница между католическим Западом и православным Востоком», – уточнил заслуженный работник культуры РФ.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о том, что в регионе планируют построить Всероссийский детский центр и круглогодичный федеральный молодёжный лагерь. Основной корпус лагеря будет находиться в Печорах, а филиал – в деревне Самолва. Данный вопрос был рассмотрен в ходе совещания с заместителем министра просвещения России Денисом Грибовым, митрополитом Тихоном и представителями Росмолодёжи.

Проект строительства центра и лагеря в ходе личного визита в Псковскую область также поддержал президент России Владимир Путин.