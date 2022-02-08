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Происшествия / Преступление

Псковский студент попался на совращении несовершеннолетней жительницы Поволжья

8 февраля 2022 года, 10:11

Псковский студент попался на совращении несовершеннолетней жительницы Поволжья, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области. Совращением молодой человек занимался в ходе переписки в Интернете.

Сейчас проводится активная фаза следственных действий, а также устанавливается, не причастен ли студент к другим подобным преступлениям.

О ходе расследования руководитель СУ СК Пётр Крупеня рассказал на встрече с уполномоченным по правам ребёнка в Псковской области Наталией Соколовой. Они рассмотрели в целом вопрос состояния преступности против половой неприкосновенности несовершеннолетних, обсудили причины и условия совершения преступлений на примере конкретных уголовных дел, которые сейчас находятся в производстве Следственного управления.

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