В Великих Луках изменится время работы городских поликлиник

Время работы амбулаторно поликлинических служб в Великих Луках изменится. Об этом в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте» сообщила ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница».

С понедельника по пятницу медицинские учреждения Великих Лук будут работать с 08.00 до 20.00, в субботу с 08.00 до 18.00, в воскресенье с 08.00 до 17.00.

Изменения коснутся всех поликлиник «Великолукской межрайонной больницы». В частности, по новому графику будут работать поликлиника №1 на улице Пионерской, 10, поликлиника №2 на улице Дружбы, 11, поликлиника №3 в деревне Золотково, дом 2, а также филиал «Куньинский» на улице Больничная, 26.

Железнодорожной поликлиники данные изменения в расписании не коснутся. «ЖД поликлиника не является подведомственным учреждением «Великолукской межрайонной больницы»», – отметили в медучреждении.