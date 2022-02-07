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Общество / Здоровье

Девять школ Псковской области находятся на дистанционном обучении из-за ОРВИ

7 февраля 2022 года, 19:45

Из-за ОРВИ на дистанционном обучении находятся девять образовательных учреждений Псковской области. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Дистанционный формат обучения детей и ограничительные мероприятия по ОРВИ ввели в Локнянской средней школе, Невельской средней школе №5, средних образовательных школах №1 и №5 в городе Порхов, в Опухликовской средней школе Невельского района и в Себежской основной общеобразовательной школе.

В Себежской средней общеобразовательной школе, Бежаницкой средней школе и в Пустошкинском центре образования дистанционный формат образовательного процесса продлили.

Из-за коронавирусной инфекции в Псковской области на дистанционное обучение переведена Специальная (коррекционная) школа города Порхова. 

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