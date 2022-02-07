Жители двух псковских улиц смогут проконсультировать и сделать тест на ковид в мобильном ФАПе

В новом микрорайоне деревни Родина Псковского района 8 февраля будет работать мобильный ФАП. С 12:00 до 17:00 он будет стоять на парковке у детского сада на улице Никольской, 6. Об этом «Псковской правде» сообщила главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина.

Она пояснила, что среди жителей домов улиц Никольской и Владимирской на данный момент достаточно большое количество заболевших с симптомами ОРВИ, поэтому было принято решение организовать в этот микрорайон выезд медиков.

В мобильном ФАПе можно будет получить медицинскую помощь, медикаменты, а также сдать тест на коронавирус.