50 свертков с наркотиками обнаружили у уроженки Пскова

Сотрудники транспортной полиции выявили 23-летняя уроженку Пскова в Псковской области вблизи железнодорожных путей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте. Девушку задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Гражданку доставили в дежурную часть. В вещах задержанной в ходе личного досмотра при присутствии понятых обнаружили 50 свертков с порошкообразным веществом белого цвета с желтоватым оттенком.

Экспертно-криминалистическое исследование показало, что изъятым веществом является наркотик мефедрон массой 12 грамм (крупный размер).

Как сообщили в пресс-службе, стражи порядка установили, что девушка забрала из тайника наркотическое вещество и незаконно хранила расфасованную партию, чтобы в дальнейшем сбыть ее неопределенному кругу лиц.

Противоправное деяние матери двух несовершеннолетних детей завершить не удалось, поскольку его пресекли сотрудники транспортной полиции.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

Максимальным наказанием, которое можно получить по этой статье, является лишение свободы до двадцати лет. В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.