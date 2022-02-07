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Политика

На 15% сократилось количество погибших в ДТП в 2021 году в Псковской области

7 февраля 2022 года, 14:55

В этом году по сравнению с 2020 годом число ДТП с пострадавшими и погибшими в Псковской области сократилось на 14% – с 827 до 708. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД УМВД России по региону Сергей Семенов, передает корреспондент «Псковской правды» с пресс-конференции в медиацентре ПАИ 7 февраля. На 15% сократилось количество погибших в ДТП в 2021 году, на 11% - раненых.

На 15% сократилось количество погибших в ДТП в 2021 году в Псковской области

Фото: Андрей Степанов

«При общем снижении аварийности отмечено 708 ДТП, в которых погибли 110 человек, 896 получили травмы. В целом итоги года позволяют говорить о положительной динамике», – заметил спикер.

Однако, как сообщил Сергей Семенов, в 2021-ом году погибли семь детей, а в 2020-ом году — пять.

«На 24% сократилось количество ДТП с участием детей. Более половины погибших были пассажирами транспортных средств», – дополнил спикер.

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