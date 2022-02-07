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Общество / Здоровье

Свыше 40 детей госпитализированы в Псковскую инфекционку с коронавирусом

7 февраля 2022 года, 12:54

На стационарном лечении от коронавируса в Псковской областной инфекционной больнице находятся более 40 детей. Об этом 7 февраля в ходе прямого эфира «Псковского телеграма Online» сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Свыше 40 детей госпитализированы в Псковскую инфекционку с коронавирусом

Фото Андрея Степанова

Она отметила, что места в областной инфекционной больнице есть. От взрослого населения на данный момент госпитализировано порядка 5-7%.

«Дети выписываются быстро, хорошо отвечают на лечение. Один ребенок новорожденный в детской областной больнице находится», – отметила Марина Гаращенко.

По ее словам, перепрофилировать областные больницы под ковид-госпитали на данный момент пока не планируют. «У нас 735 коек на сегодняшний день есть, этого достаточно», – подчеркнула председатель профильного комитета.

Кроме того, Марина Гаращенко также отметила, что количество вызовов скорой помощи в Псковской области в настоящее время увеличилось до одной тысячи в сутки. Часть из них будет передаваться в поликлиническое звено. В таком случае на вызов приедет врач поликлиники.

«Это нововведение появляется с сегодняшнего дня», - сообщила Марина Гаращенко.

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Комментарии

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Бабулечка
14:40 07.02.2022

".места в областной инфекционной больнице есть."-сообщила М.Гаращенко. Спасибо, не надо! Неправильно лечите, по протоколам ВОЗ. Профессор, д.м.н. В.Шафалинов на конференции "Юристы за правду" 29-30 января2022г. в г.Москва :"...Оборот лечебной койки определяется сроком госпитализации, а не исходом её,соответственно. То есть скажу страшные вещи, но объективные -чем больше пациентов поступило и чем больше умерло в кратчайшие сроки, тем больше денег получит учреждение.."-о лечении в красной зоне .

Бабулечка
14:49 07.02.2022

"..Один ребёнок новорожденный находится в детской инфекционной больнице.."- сообщила М.Гаращенко. В 2004 году ,и раньше, и позже, из псковского роддома детей вывозили на лечение в детскую горбольницу во множественном числе, с воспалением лёгких. А что за инфекция?, не сообщали родителям. СМИ нигде не сообщали об этих фактах. Шито,крыто. Нынче третий год запугивают гриппом. Сообщать не забывайте -сколько детей там у вас после модных прививок.

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