Свыше 40 детей госпитализированы в Псковскую инфекционку с коронавирусом

На стационарном лечении от коронавируса в Псковской областной инфекционной больнице находятся более 40 детей. Об этом 7 февраля в ходе прямого эфира «Псковского телеграма Online» сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Она отметила, что места в областной инфекционной больнице есть. От взрослого населения на данный момент госпитализировано порядка 5-7%.

«Дети выписываются быстро, хорошо отвечают на лечение. Один ребенок новорожденный в детской областной больнице находится», – отметила Марина Гаращенко.

По ее словам, перепрофилировать областные больницы под ковид-госпитали на данный момент пока не планируют. «У нас 735 коек на сегодняшний день есть, этого достаточно», – подчеркнула председатель профильного комитета.

Кроме того, Марина Гаращенко также отметила, что количество вызовов скорой помощи в Псковской области в настоящее время увеличилось до одной тысячи в сутки. Часть из них будет передаваться в поликлиническое звено. В таком случае на вызов приедет врач поликлиники.

«Это нововведение появляется с сегодняшнего дня», - сообщила Марина Гаращенко.