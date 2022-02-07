Марина Гаращенко объяснила изменения в лечении больных коронавирусом

Об изменениях в организации амбулаторно-поликлинической службы Псковской области в прямом эфире проекта «Псковский телеграм Online» 7 февраля рассказала председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Поправки в лечении больных коронавирусом были внесены в соответствии с приказом Миндзрава РФ и поставлением главного санитарного врача РФ Анны Поповой.

По ее словам, основные изменения касаются выдачи больничных листов. На данный момент их выдают на 7 дней. Сначала у заболевшего берется экспресс- или ПЦР-тест. В случае получения положительного результата ставится диагноз «коронавирус» и начинается необходимое лечение.

Как отметила Марина Гаращенко, при отсутствии клиники, требующей лечение, пациент выписывается через 7 дней. Больничный при этом будет закрыт автоматически. Посещать поликлинику для этого пациенту не потребуется. При выписке до истечения недельного срока потребуется сдать ПЦР-тест, но не раньше, чем за три дня до получения положительного результата. После 7 дней проводить дополнительные исследования не нужно.

«Вчера врачам дали поручение обзвонить тех, кто на карантине как контактные. Они могут вернуться к труду. На данный момент у нас 1,5 тысячи людей на самоизоляции», – отметила Марина Гаращенко.

Обновленные санитарно-эпидемиологические правила федерального Роспотребнадзора по профилактике коронавируса в соответствии с характером заболевания новым штаммом «омикрон» вступили в силу в России с 6 февраля.

Так, для лиц, контактировавших с больными коронавирусом и не имеющих признаков заболевания, отменяется обязательная изоляция. Изменения касаются и тех, кто ранее был помещен на изоляцию. При условии закрытого больничного листа они могут выходить на работу. Посещать медицинскую организации для этого не требуется. Закрыть больничный можно по телефону горячей линии.

Выписка для лечения в амбулаторных условиях из стационара теперь может осуществляться до получения отрицательного ПЦР-теста. Исключением является выписка пациентов, которые проживают в гостиницах, общежитиях, коммунальной квартире или учреждениях социального обслуживания.

С 6 февраля для признания коронавируса будут учитываться результаты всех лабораторных исследований, зарегистрированных в России. В том числе, подойдут и экспресс-тесты, которые были выполнены в медицинской организации.

Кроме того, согласно постановлению, исключается рекомендация ношения перчаток как профилактики борьбы с коронавирусом.

Также были скорректированы и правила введения дистанционного обучения в школах. В частности, на данный формат обучения будут переводиться те классы, в которых из-за коронавируса отсутствуют более 20% учеников.