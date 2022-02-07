Рост темпов заболеваемости коронавирусом в Псковской области превысил 60%

За минувшие сутки, 6 февраля, в регионе выявили еще 507 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В Пскове в общую ковидстатистику добавились 176 заболевших (всего 25 тыс. 620), в Пустошкинском районе – 41 (всего 869), в Великих Луках – 30 (всего 12 тыс. 740), по 28 – в Псковском (всего 6 тыс. 503) и Стругокрасненском (всего 1 тыс. 214) районах.

27 подтвержденных случаев зафиксировали в Порховском районе (всего 2 тыс. 529), 26 – в Себежском районе (всего 1 тыс. 873), 23 – в Островском районе (всего 3 тыс. 373), по 22 – в Невельском (всего 3 тыс. 215), Печорском (всего 1 тыс. 751), Плюсском (всего 1 тыс. 201) и Бежаницком (всего 880) районах.

В Пыталовском районе коронавирусом заболели 12 человек (всего 875), в Палкинском районе – девять (всего 750), в Усвятском районе – восемь (всего 488). По пять случаев заражения выявили в Дедовичском (всего 1 тыс. 785) и Пушкиногорском (всего 915) районах, один – в Дновском районе (всего 603).

Согласно опубликованной статистике, с начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 78 тыс. 327 человек, выздоровели – 72 тыс. 143, из них 183 – за минувшие сутки. Умерли 1 тыс. 468 псковичей. На амбулаторном лечении в регионе на данный момент находятся 6 тыс. 670 человек, на стационарном – 439.