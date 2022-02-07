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Общество / Здоровье

План по вакцинации от коронавируса в Псковской области выполнен на 70,8%

7 февраля 2022 года, 08:32

На 70,8% выполнен план по вакцинации от коронавируса в Псковской области. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

План по вакцинации от коронавируса в Псковской области выполнен на 70,8%

Фото Арсения Тимашова

За прошедший день, 6 февраля, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 77 человек, всего – 285 тыс. 814. Полный курс вакцинации прошли 136 жителей региона, всего – 279 тыс. 830. Ревакцинировались 40 псковичей, всего – 41 тыс. 48.

На данный момент расход поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса составляет 80,2%.

«На прошлой неделе прививку сделали порядка 3,5 тыс. человек», – отметил глава региона Михаил Ведерников.

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