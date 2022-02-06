Изменения в выписке больных ОРВИ и ковидом обсудят в новом выпуске «Псковского телеграма Online» 7 февраля

Новый выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм Online» выйдет в формате прямого эфира 7 февраля в 9 утра. Об этом сообщает ПАИ.

Постоянные ведущие видеопроекта Александр Машкарин и Антон Сергеев вновь в неформальном разговоре вместе с гостями обсудят самые необычные и ожидаемые события, которые пройдут в Псковской области на предстоящей неделе.

Неизменную «студию» «Псковского телеграма Online» в эфире нового выпуска посетят председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко и директор аэропорта Пскова имени княгини Ольги Артём Тарасов.

Вместе с гостями Александр Машкарин и Антон Сергеев обсудят новые ремонты, которые начинаются в здании псковского аэропорта. Также Артём Тарасов поделится, появится ли в аэропорту новая специализированная техники, и удалось ли заключить договор с военными о расчистке взлетной полосы.

Кроме того, в формате прямого эфира речь зайдет и об уточнениях, которые вносятся в наблюдение, лечение и выписку больных ковидом и ОРВИ. Марина Гаращенко также расскажет, сколько медиков в регионе на данный момент находится на больничном, какое количество вызовов обрабатывает «скорая» в сутки, и есть ли необходимость разворачивания в Псковской области дополнительных ковид-коек.

«Псковский телеграм Online» выходит на Youtube-канале Псковского агентства информации, в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте».