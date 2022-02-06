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Общество

Изменения в выписке больных ОРВИ и ковидом обсудят в новом выпуске «Псковского телеграма Online» 7 февраля

6 февраля 2022 года, 16:22

Новый выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм Online» выйдет в формате прямого эфира 7 февраля в 9 утра. Об этом сообщает ПАИ.

Изменения в выписке больных ОРВИ и ковидом обсудят в новом выпуске «Псковского телеграма Online» 7 февраля

Фото: ПАИ

Постоянные ведущие видеопроекта Александр Машкарин и Антон Сергеев вновь в неформальном разговоре вместе с гостями обсудят самые необычные и ожидаемые события, которые пройдут в Псковской области на предстоящей неделе.

Неизменную «студию» «Псковского телеграма Online» в эфире нового выпуска посетят председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко и директор аэропорта Пскова имени княгини Ольги Артём Тарасов.

Вместе с гостями Александр Машкарин и Антон Сергеев обсудят новые ремонты, которые начинаются в здании псковского аэропорта. Также Артём Тарасов поделится, появится ли в аэропорту новая специализированная техники, и удалось ли заключить договор с военными о расчистке взлетной полосы.

Кроме того, в формате прямого эфира речь зайдет и об уточнениях, которые вносятся в наблюдение, лечение и выписку больных ковидом и ОРВИ. Марина Гаращенко также расскажет, сколько медиков в регионе на данный момент находится на больничном, какое количество вызовов обрабатывает «скорая» в сутки, и есть ли необходимость разворачивания в Псковской области дополнительных ковид-коек.

«Псковский телеграм Online» выходит на Youtube-канале Псковского агентства информации, в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте».

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Комментарии

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Бабулечка
16:57 06.02.2022

Полезно для министра здравоохранения региона М.Гаращенко. Из выступления Д.М.Н.,профессора Вячеслава Шафалинова на Всероссийском съезде "Юристы за правду" 29-30 января 2022г. Москва -..." У нас заинтересованность лечебных учреждений в поступлении больного, именно за поступившего больного получает колоссальные деньги...И получается,что учреждение зависит от количества поступивших , не от количества вылеченных. В чём возникает стимул работы учреждения или руководителя,если они ..(продолжение)

Бабулечка
17:08 06.02.2022

Продолжение- "..если они не дружат с собственной совестью и с Господом Богом не пытаются общаться, то есть это получается конвейер. Чем больше оборот койки на ИВЛ, тем больше денег получит лечебное учреждение, оборот койки определяется сроком госпитализации, а не исходом ,соответственно, её. Скажу страшные, но объективные вещи -чем больше пациентов поступило и чем больше умерло в кратчайшие сроки, тем больше денег получит лечебное учреждение." (продолжение из выступления профессора Д Шафалинова

Бабулечка
17:18 06.02.2022

Продолжение из выступления профессора В,Шафалинова о лечении в красных зонах -"...Вот если от этой модели мы не уйдем ,рано или поздно мы обречены...И если законодательно систему здравоохранения не открепить от таких порочных кипиай, то мы обречены на окончательное её завершение и потерю авторитета врача. Авторитет порядочного врача для нас,моих коллег важнее,равно как и авторитет учёного..."Шафалинов В.

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