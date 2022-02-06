454 жителя Псковской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки

За минувшие сутки, 5 февраля, в Псковской области зафиксировали еще 454 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил в своем профиле Instagram.

«Приближаемся к показателю в 500 заболевших в сутки. С такими цифрами мы ещё не сталкивались. Сейчас всем необходимо максимально внимательно соблюдать все меры противовирусной безопасности», – отметил губернатор.

111 человек заразились в Пскове (всего 25 тыс. 444), 74 – в Великих Луках (всего 12 тыс. 710), 32 – в Псковском районе (всего 6 тыс. 475), 24 – в Пустошкинском районе (всего 828), 21 – в Печорском районе (всего 1 тыс. 729), по 20 – в Порховском (всего 2 тыс. 502), Великолукском (всего 2 тыс. 64) и Стругокрасненском (всего 1 тыс. 186) районах.

В Новосокольническом (всего 2 тыс. 251) и Пыталовском (всего 863) районах в общую статистику по коронавирусу добавились по 19 местных жителей, в Островском (всего 3 тыс. 350) и Невельском (всего 3 тыс. 193) районах – по 17.

14 подтверждённых случаев выявили в Плюсском районе (всего 1 тыс. 179), по 12 – в Себежском (всего 1 тыс. 847) и Дедовичском (всего 1 тыс. 780) районах, 11 – в Палкинском районе (всего 741), пять – в Гдовском районе (всего 1 тыс. 236), четыре – в Опочецком районе (всего 2 тыс. 513), два – в Дновском районе (всего 602).

Коронавирусной инфекцией с начала пандемии заболели 77 тыс. 820 человек, выписались из медицинских учреждений – 71 тыс. 960, в том числе 238 – за прошедший день. Умерли 1 тыс. 464 псковича. Согласно опубликованной статистике, на амбулаторном лечении на данный момент находится 6 тыс. 371 житель региона, стационарно – 420.