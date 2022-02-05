419 случаев заражения ковидом зафиксировано в Псковской области 4 февраля

За минувшие сутки, 4 февраля, в Псковской области зафиксированы еще 419 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.

В Великих Луках (12 тыс. 636) заболели 113 человек, в Пскове (25 тыс. 333) – 93.

В Невельском (всего 3 тыс. 176) заразились 67 человек, в Себежском (всего 1 тыс. 835) – 32. В Великолукском (всего 2 тыс. 44) районе подтверждено 24 случая, в Псковском (всего 6 тыс. 443) – 20, в Гдовском (всего 1 тыс. 231) – 14, в Опочецком (всего 2 тыс. 509) – 12, в Дедовичском (всего 1 тыс. 768) – десять.

По восемь человек заболели в Островском (всего 3 тыс. 333) и Дновском (всего 600) районах. В Новоржевском (всего 890) районе заболели шесть человек, в Куньинском (всего 702) – четыре. В Печорском (всего 1 тыс. 708) и Красногородском (всего 749) районах заболели по три человека, в Локнянском (всего 692) и Новосокольническом (всего 2 тыс. 232) – по одному.

За время пандемии коронавирус подтвердился у 77 тыс. 366 человек. Выздоровели 71 тыс. 722 человека, 235 за 4 января. На стационарном лечении находятся 387 человек. Скончались 1 тыс. 457 человек.