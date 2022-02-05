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Общество / Здоровье

В Псковской области снят с контроля еще один очаг коронавируса

5 февраля 2022 года, 12:38

Очаг коронавируса в Бельско-Устьенском районе доме-интернате в Псковской области снят с контроля Роспотребнадзора. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

В Псковской области снят с контроля еще один очаг коронавируса

В регионе остается одна активная вспышка заболевания.

За время пандемии коронавирус подтвердился у 77 тыс. 366 человек, в том числе у 419 – за минувшие сутки. Выздоровели 71 тыс. 722 человека, 235 за 4 января. На стационарном лечении находятся 387 человек. 

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