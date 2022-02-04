В Псковской области в 2021 году сократилась смертность от онкологии

В 2021 году в Псковской области сократилась смертность от онкологии. Об этом 4 февраля на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил главный врач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров.

Более точные данные, по его словам, появится ближе к середине года. На данный момент в Псковской области более 18 тысяч человек с онкологическими заболеваниями находятся на учете. В прошедшем 2021 году заболеваемость составляла 495 случаев на 100 тысяч населения.

«Этот показатель отражает активное выявление онкологии на приёме врача. Показатель превысил данные за 2020 год на 9%. И это хорошая статистика. Заболеваемость должна повышаться. Это означает, что специалисты работают, находят и помощь в результате оказывают вовремя», – отметил Александр Юров.

Главврач областного онкодиспансера уточнил, что по сравнению с 2020 годом заболеваемость онкологией увеличилась среди мужчин. Однако он пояснил, что связано это во многом с их активным посещением врачей.

Александр Юров также сообщил, что, согласно статистике, у псковичек чаще всего выявляли рак груди, у псковичей – рак лёгких. «У мужчин преобладает рак легких, предстательной железа и рак желудка. У женщин - рак молочной железы, рак кожи и меланома, а также злокачественные образования тела матки», – отметил он.

Кроме того, по его словам, по его словам, в 2021 году было выявлено 3 тыс. 75 случаев онкозаболеваний, что на 8,5% больше, чем в 2020 году. Тогда в регионе выявили 2 тыс. 830 заболеваний.

Также Александр Юров сообщил, что в 2021 году в Псковской области 11 случаев онкологических заболеваний выявили у детей. Он отметил, что несовершеннолетние пациенты диспансерное наблюдение проходят в детской областной больнице, где есть детский онколог. На данный момент у детей чаще всего выявляют лейкемию и лейкоз.