Псковичам предлагают составить интерактивную языковую карту

Псковичам предлагают присоединиться к инициативе под названием «Подслушай незнакомца». Таким образом авторы инициативы, запущенного проектом «Другое дело» платформы «Россия – страна возможностей», составляют карту языка, на котором говорит молодежь в регионах страны.

Ребята из разных регионов страны собирают интересные фразеологизмы, современные или местные выражения, которые молодежь использует в своей речи.

Цель проекта— собрать цитаты незнакомцев — фразеологизма, слава - и сделать из них интерактивную карту. Фразы можно услышать на улице, на работе, на учебе.

Для того, чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться в приложении «Другое Дело» через социальную сеть «ВКонтакте», найти задание «подслушать незнакомца» и добавить свою фразу до 7 февраля.

Первые выражения уже поступили в «Другое Дело». Жители Тюмени говорят: «НикогдА не говори «нЕкогда», а Питере «Время летит, как чайка за хлебом». «Если это твои глаза такие голубые, а не линзы, то я готов в них утонуть».

За подслушанные яркие фразы, соответствующие требованиям организаторов, участники получают по 400 баллов в «Другом Деле». Их можно обменять на полезные обучающие курсы или накопить и получить полезные устройства, встретиться с интересными людьми.