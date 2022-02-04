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Общество / Здоровье

Псковские поликлиники перейдут на формат работы с 8:00 до 20:00

4 февраля 2022 года, 15:55

В Псковской области поликлиники переведут на ежедневный формат работы, при этом с понедельника по пятницу приём в медучреждениях будет идти с 8:00 до 20:00. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 4 февраля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Псковские поликлиники перейдут на формат работы с 8:00 до 20:00

Марина Гаращенко отметила, что с 8:00 до 20:00 будут организованы не только выезды врачей на дом, но и будет вестись приём пациентов в самой медорганизации.

При этом планируется провести работу по разграничению потоков пациентов. Для людей с признаками острой респираторной инфекции организуют отдельные входы и отдельные площадки для приёма врача. Все такие пациенты будут проходить экспресс-тестирование на коронавирус. Тех, кто получит положительный результат, перенаправят к врачу в в отдельное помещение.

Кроме того, проинформировала Марина Гаращенко, организуют сортировку пациентов ещё в момент поступления звонка в медорганизацию.

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