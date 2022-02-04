Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

До конца февраля в Псковской области будет расти доля омикрона среди заболевших коронавирусом

4 февраля 2022 года, 15:50

Доля омикрона среди заболевших коронавирусом в Псковской области будет расти до конца февраля. Об этом директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института им. Пастера Арег Тотолян сообщил во время оперштаба по борьбе с коронавирусом 4 февраля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

По его словам, на текущей неделе в пробах из Псковской области омикрон был выявлен более чем в 80,5% случаях. На прошлой этот показатель составлял 60%. Арег Тотолян отметил, что на данный момент Псковская область догоняет остальные регионы. В первую очередь он выделил Санкт-Петербург, где на 80% долю омикрона вышли еще на третьей неделе января.

Кроме того, директор Нииэм им. Пастера подчеркнул, что текущая ситуация в Псковской области на данный момент отличается уровнем заболеваемости. В частности, одним из преимуществ региона выступает относительно не высокая заболеваемость. «У вас благоприятные условия за счёт меньшей плотности населения», – отметил Арег Тотолян.

Он подчеркнул, что рост доли омикрона будет продолжаться. В частности, в Санкт-Петербурге к 100% планируют приблизиться в ближайшие две неделе. «Аналогичный тренд», как уточнил Арег Тотолян, прогнозируется и в остальных регионах, в том числе и в Псковской области. В трёх районах региона с невысокой плотностью населения может фиксироваться отставание.

Арег Тотолян также спрогнозировал, что доля омикрона в Псковской области будет расти до конца февраля. Замещение штамма дельта вариантом омикрон, по его словам, представляется благоприятным развитием событий. Так, на данный момент фиксируется меньшая нагрузка на госпитальную базу и доминируют лёгкие формы протекания болезни.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

О плюсах самозанятости узнали слушатели образовательной площадки ЦУР Псковской области
В Псковской области в 2021 году сократилась смертность от онкологии
Псковичам предлагают составить интерактивную языковую карту
Сельский туризм может приносить фермерам по 200 млрд рублей ежегодно с 2030 года
Псковские поликлиники перейдут на формат работы с 8:00 до 20:00
С 7 февраля школы Пскова и Псковского района вернутся к очному формату обучения
Свыше 6 тысяч человек находятся на амбулаторном и стационарном лечении в Псковской области
Работу абмулаторно-поликлинического звена в Псковской области перестроят
Приближение Олимпиады в Китае повысило спрос на фермерскую утку по-пекински

Комментарии

Авторизация
No comments
Эпоха омикрона

Общество
4 февраля 16:45

Эпоха омикрона

Псковский врач о том, чем опасен новый штамм и как от него защититься
Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области

Общество / Здоровье
3 февраля 08:28

Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области

Люки, ярмарки, мосты

Общество
2 февраля 14:20

Люки, ярмарки, мосты

Сити-менеджер Пскова рассказал, что изменится в городе в ближайшее время