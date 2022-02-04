До конца февраля в Псковской области будет расти доля омикрона среди заболевших коронавирусом

Доля омикрона среди заболевших коронавирусом в Псковской области будет расти до конца февраля. Об этом директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института им. Пастера Арег Тотолян сообщил во время оперштаба по борьбе с коронавирусом 4 февраля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

По его словам, на текущей неделе в пробах из Псковской области омикрон был выявлен более чем в 80,5% случаях. На прошлой этот показатель составлял 60%. Арег Тотолян отметил, что на данный момент Псковская область догоняет остальные регионы. В первую очередь он выделил Санкт-Петербург, где на 80% долю омикрона вышли еще на третьей неделе января.

Кроме того, директор Нииэм им. Пастера подчеркнул, что текущая ситуация в Псковской области на данный момент отличается уровнем заболеваемости. В частности, одним из преимуществ региона выступает относительно не высокая заболеваемость. «У вас благоприятные условия за счёт меньшей плотности населения», – отметил Арег Тотолян.

Он подчеркнул, что рост доли омикрона будет продолжаться. В частности, в Санкт-Петербурге к 100% планируют приблизиться в ближайшие две неделе. «Аналогичный тренд», как уточнил Арег Тотолян, прогнозируется и в остальных регионах, в том числе и в Псковской области. В трёх районах региона с невысокой плотностью населения может фиксироваться отставание.

Арег Тотолян также спрогнозировал, что доля омикрона в Псковской области будет расти до конца февраля. Замещение штамма дельта вариантом омикрон, по его словам, представляется благоприятным развитием событий. Так, на данный момент фиксируется меньшая нагрузка на госпитальную базу и доминируют лёгкие формы протекания болезни.