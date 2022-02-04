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Общество / Здоровье

Волонтёров набирают для работы на «горячих линиях» в псковских поликлиниках

4 февраля 2022 года, 14:19

Региональный ресурсный центр добровольчества набирает волонтёров для работы на «горячих линиях» в поликлиниках Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью 4 февраля передаёт корреспондент «Псковской правды».

Кроме того, нужны автоволонтёры. Из помощь требуется терапевтическому звену. Губернатор пояснил, что из-за большого количества вызовов поликлиникам не всегда хватает имеющегося автопарка.

Те, кто готов стать волонтёрам, могут написать сообщение в группе «Доброволец Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

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