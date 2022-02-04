Волонтёров набирают для работы на «горячих линиях» в псковских поликлиниках

Региональный ресурсный центр добровольчества набирает волонтёров для работы на «горячих линиях» в поликлиниках Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью 4 февраля передаёт корреспондент «Псковской правды».

Кроме того, нужны автоволонтёры. Из помощь требуется терапевтическому звену. Губернатор пояснил, что из-за большого количества вызовов поликлиникам не всегда хватает имеющегося автопарка.

Те, кто готов стать волонтёрам, могут написать сообщение в группе «Доброволец Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».