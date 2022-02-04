С 31 января в Пскове и Великих Луках приостановили оказание плановой первичной медицинской помощи

Оказание плановой первичной и первичной специализированной медико-санитарной помощи взрослому населению временно приостановили в Пскове и Великих Луках с 31 января. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Временное приостановление оказание плановой первичной медицинской помощи было введено в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и угрозой распространения на территории Псковской области нового штамма «омикрон», а также с целью защиты населения от заболевания коронавирусом.

Как отметили в комитете по здравоохранению Псковской области, с 31 января приостановлено проведение всех видов профессиональных обследований. В числе котороых диспансеризации, профилактические медицинские осмотры, а также предварительные и периодические медосмотры. Также до особого распоряжения приостанавливается плановый прием фельдшеров и врачей терапевтических участков, врачей-специалистов и врачей общей практики.

При этом с 31 января сохраняется оказание первичной и первичной специализированной медицинской помощи в неотложной форме и пациентам с онкологическими заболеваниями. Кроме того, продолжается выдача лекарственных препаратов в рамках льготного лекарственного обеспечения.