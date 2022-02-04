Свыше 6 тысяч человек находятся на амбулаторном и стационарном лечении в Псковской области

В Псковской области на стационарном и амбулаторном лечении находятся более 6 тысяч человек. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в ходе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 4 февраля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

По его словам, на прошедшей неделе в Псковской области ежедневно фиксировали около 200-220 случаев заболевания коронавирусной инфекции. На данный момент это число почти достигло 370 в сутки. Это, как отметил Михаил Ведерников, далеко не предельные цифры.

Глава региона также сообщил, что омикрон на данный момент заражает все больше жителей области, выдавливая другие штаммы коронавируса и отметил, что скорого снижения уровня заболеваемости пока не прогнозируется.

Михаил Ведерников отметил, что на сегодняшний день более 6 тысяч жителей Псковской области находятся на стационарном и амбулаторном лечении. Подобные показатели фиксируются в регионе впервые за все время противодействия пандемии.

Кроме того, по словам Михаила Ведерникова, коечный коронавирусный фонд в области на данный момент занят лишь на 67%. Большая доля нагрузки сейчас фиксируется в амбулаторном звене. Во многом это происходит по причине того, что при всех опасностях омикрона, он реже «дельты» приводит к необходимости стационарного лечения и ковидной пневмонии.

Губернатор также отметил, что, в связи с кардинальными изменениями борьбы с коронавирусом по сравнению с прошлым годом, на данный момент требуется обновленная тактика противодействия заболеванию, которая позволит выдержать в области пиковую нагрузку.