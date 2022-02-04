Незаконную продажу алкоголя и сигарет на 500 тысяч рублей пресекли псковские таможенники

В Пскове таможенники пресекли незаконную продажу сигарет и алкогольной продукции без акцизных марок России на 500 тыс. рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Таможенники обнаружили в подсобных помещениях и на прилавках двух магазинов розничной торговли табачную продукцию, ввезенную и находящуюся в Российской Федерации с нарушением законодательства.

Табачная и алкогольная продукция, предполагаемые для продажи, были без акцизных марок РФ. Все сигареты были сделаны в Беларуссии.

В одном из магазинов обнаружили 3 тыс. 92 пачки белорусских сигарет. Во втором 1 тыс. 513 пачек и 60,5 литров алкоголя.

Сотрудники УМВД России по городу Пскову изъяли продукцию.

Сигареты передали в Управление Роспотребнадзора по Псковской области для принятия решения по административному производству.

Таможня Псковской области напоминает, что за незаконную реализацию подакцизных товаров предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.