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Общество / Здоровье

Почти 285 тысяч человек сделали первую прививку от коронавируса в Псковской области

4 февраля 2022 года, 11:10

Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 284 тыс. 982 жителей Псковской области, в том числе 401 – за минувшие сутки. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram.

Завершили курс вакцинации 278 тыс. 317 человек, 1 тыс. 251 из которых за прошедший день. Ревакцинацию прошли 40 тыс. 512 граждан, в том числе 475 – за 3 февраля.

Расход поступившей вакцины составляет 80,4%.

«Согласно исследованиям Центра им. Н. Ф. Гамалеи, эффективность вакцины «СпутникV» даже в условиях постоянно меняющихся штаммов составляет не менее 70%», – сообщил глава региона.

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Комментарии

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Бабулечка
16:06 04.02.2022

Похоронили трижды привитую от коронавируса первую супругу Президента Сербии Вучича, Ксению Вучич ,ей было 56 лет. Srbin info politika-otkrio-vucic :" Шешель рассказал ,почему умерла Ксения Вучич,которая была привита трижды. " Ксения Вучич ,первая жена президента Сербии скончалась от тромба, в настоящее время неизвестно,что вызвало тромб. По её собственному признанию она получила три дозы Синофарм от коронавируса. " Идите люди, прививайтесь и детей за собой. Или думайте получше .

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