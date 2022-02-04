Почти 285 тысяч человек сделали первую прививку от коронавируса в Псковской области

Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 284 тыс. 982 жителей Псковской области, в том числе 401 – за минувшие сутки. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram.

Завершили курс вакцинации 278 тыс. 317 человек, 1 тыс. 251 из которых за прошедший день. Ревакцинацию прошли 40 тыс. 512 граждан, в том числе 475 – за 3 февраля.

Расход поступившей вакцины составляет 80,4%.

«Согласно исследованиям Центра им. Н. Ф. Гамалеи, эффективность вакцины «СпутникV» даже в условиях постоянно меняющихся штаммов составляет не менее 70%», – сообщил глава региона.