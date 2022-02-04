369 человек заболели коронавирусом в Псковской области 3 февраля

В статистику по коронавирусу в Псковской области за минувший день, 3 февраля, добавилось еще 369 случаев. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«В Псковской области на стационарном и амбулаторном лечении от СOVID-19 находятся уже более 6 тыс. пациентов. Выздоровление идёт медленно», – рассказал глава региона.

В Пскове (всего 25 тыс. 240) заболели 117 человек, Великих Луках (всего 12 тыс. 523) – 76.

В Себежском районе (всего 1 тыс. 803) заразились 25 местных жителей, в Псковском (всего 6 тыс. 423) – 24, в Невельском (всего 3 тыс. 109) – 20.

15 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Локнянском (всего 691) районе, 13 – в Великолукском (всего 2 тыс. 20), 12 – в Куньинском (всего 698), 11 – в Пустошкинском (всего 804).

По десять человек заболели в Новосокольническом (всего 2 тыс. 231) и Пушкиногорском (всего 910) районах, по девять в Опочецком (всего 2 тыс. 497) и Красногородском (всего 746).

В Стругокрасненском (всего 1 тыс. 166) районе заразились семь человек, в Гдовском (всего 1 тыс. 217) – пять. По три человека заразились в Палкинском (всего 730) и Усвятском (всего 480) районах.

За время пандемии зафиксировали 76 тыс. 947 подтвержденных случаев коронавируса. Из них выздоровело 71 тыс. 487 жителей региона, в том числе 269 за 3 февраля. Скончались 1 тыс. 451 человек.