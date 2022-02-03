Массовая проверка водителей пройдет в Пскове 4 февраля

4 февраля в районе железнодорожного вокзала в Пскове пройдет массовая проверка водителей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Проверка водителей для выявления отдельных видов нарушений ПДД РФ пройдет 4 февраля с 10.40 до 11.20 в районе железнодорожного вокзала у дома №23 по улице Вокзальной.

Основная цель мероприятия: осуществление сотрудниками ГИБДД работы, которая направлена на выявление и пресечение незаконных перевозок пассажиров городскими автобусами, а также проверка наличия у автомобилистов документов, предусмотренных правилами дорожного движения РФ.