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Происшествия / Преступление

Бизнесмен предстанет перед псковским судом за попытку дать взятку

3 февраля 2022 года, 13:49

Генеральный директора одной из фирм предстанет перед псковским судом за попытку дать следователю крупную взятку за совершение заведомо незаконных действий через посредника. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Псковской области.

Бизнесмен предстанет перед псковским судом за попытку дать взятку

Фото: pixabay

По версии следователей, 27 апреля 2021 года мужчина передал взятку в размере 50 тыс. рублей посреднику, действующему в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Деньги предназначались следователю органов внутренних дел. Обвиняемый хотел за взятку вернуть почти 90 тыс. немаркированных пачек сигарет, изъятых ранее пограничниками, которые являются вещественными доказательствами по уголовному делу. В момент передачи денег взяткодателя задержала полиция.

Уголовное дело расследовали по материалам оперативно-розыскной деятельности ОЭБ и ПК УМВД России по городу Пскову.

Следователи собрали достаточно доказательств в связи, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

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