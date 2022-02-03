Бизнесмен предстанет перед псковским судом за попытку дать взятку

Генеральный директора одной из фирм предстанет перед псковским судом за попытку дать следователю крупную взятку за совершение заведомо незаконных действий через посредника. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Псковской области.

По версии следователей, 27 апреля 2021 года мужчина передал взятку в размере 50 тыс. рублей посреднику, действующему в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Деньги предназначались следователю органов внутренних дел. Обвиняемый хотел за взятку вернуть почти 90 тыс. немаркированных пачек сигарет, изъятых ранее пограничниками, которые являются вещественными доказательствами по уголовному делу. В момент передачи денег взяткодателя задержала полиция.

Уголовное дело расследовали по материалам оперативно-розыскной деятельности ОЭБ и ПК УМВД России по городу Пскову.

Следователи собрали достаточно доказательств в связи, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.