Ведерников: Штамм омикрон вызвал резкий рост заболеваемости в Псковской области

Новый штамм «омикрон» стал причиной резкого роста заболеваемости коронавирусом. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«На прошлой неделе омикрон стал доминирующим штаммом – он выявлялся в 60% случаев. А сегодняшние исследования показывают уже 80%. Штамм стремительно развивается, и именно он вызвал резкий рост заболеваемости. Вакцинируйтесь, чтобы защитить свое здоровье!» – призвал глава региона.

Первым компонентом вакцины от коронавируса за минувший день, 2 февраля, привились 646 человек (всего 284 тыс. 581). Завершили курс вакцинации 1 тыс. 25 жителей региона (всего 277 тыс. 66). Ревакцинировались 348 человек (всего 40 тыс. 37).

Расход поступившей вакцины составляет 80,3%.