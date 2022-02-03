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Общество / Здоровье

Ведерников: Штамм омикрон вызвал резкий рост заболеваемости в Псковской области

3 февраля 2022 года, 10:15

Новый штамм «омикрон» стал причиной резкого роста заболеваемости коронавирусом. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«На прошлой неделе омикрон стал доминирующим штаммом – он выявлялся в 60% случаев. А сегодняшние исследования показывают уже 80%. Штамм стремительно развивается, и именно он вызвал резкий рост заболеваемости. Вакцинируйтесь, чтобы защитить свое здоровье!» – призвал глава региона.

Первым компонентом вакцины от коронавируса за минувший день, 2 февраля, привились 646 человек (всего 284 тыс. 581). Завершили курс вакцинации 1 тыс. 25 жителей региона (всего 277 тыс. 66). Ревакцинировались 348 человек (всего 40 тыс. 37).

Расход поступившей вакцины составляет 80,3%.

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