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Общество / Здоровье

Более чем на 45% выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области за неделю

2 февраля 2022 года, 19:45

За прошедшую неделю, с 24 по 30 января, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области выросла на 45,74%. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

ОРВИ и гриппом за данный период в Псковской области заболели 7 тыс. 363 человека. В целом эпидемический порог в регионе превышен на 49,72%. Наибольшее превышение зафиксировали в возрастной группе от 15 лет и старше – на 218,25% (3 тыс. 427 случаев). На 119% эпидпорог превышен среди детей от семи до 14 лет. Здесь зарегистрировали 2 тыс. 161 случай заболевания.

В Пскове за прошедшую неделю заболеваемость выросла на 61,3%. С 24 по 30 января в областном центре зарегистрировали 4 тыс. 847 случаев. В целом заболеваемость ОРВИ в Пскове превышает еженедельный пороговый уровень на 123,75%. Среди детей до двух лет превышение составляет 29,5% (525 случаев), от семи до 14 лет – 128,9% (1 тыс. 332 случая), от 15 лет и старше – 100% (2 тыс. 352 случая).

С 24 по 30 января в Псковской области госпитализировали 59 человек, что на 43,9% больше, чем на предыдущей неделе. Лабораторно на наличие возбудителей провели 550 исследований, обследовали 53 человека. По одному у заболевших были выявлены бокавирус, риновирус и PC-вирус. 

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Комментарии

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Бабулечка
20:24 02.02.2022

Выполнили рекомендации свыше о одновременном вакцинировании от гриппа и экспериментальными препаратами от ковида, вот вам и результат. Ожидаем результатов от вакцинации неисследованными и разбавленными в пять раз вакцинами для детей.

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