Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

До 60% выросла доля омикрона среди заболевших коронавирусом в Псковской области

2 февраля 2022 года, 15:09

Доля штамма омикрон среди заболевших коронавирусом в Псковской области выросла до 60,2%. Об этом «Псковской правде» сообщил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Нестерук. При этом на прошлой неделе доля нового штамма в области составляла около 24%.

До 60% выросла доля омикрона среди заболевших коронавирусом в Псковской области

Фото Андрея Степанова

По его словам, в последней партии 224 проб, которые были отправлены в Санкт-Петербургский Нииэм им. Пастера, выявили 135 подтвержденных случаев омикрона.

Александр Нестерук также отметил, что при росте количества заболевших в регионе сокращается число коронавирусных пневмоний. Так, на позапрошлой неделе их было выявлено 127, а на прошлой – 82. Кроме того, главный санитарный врач Псковской области подчеркнул, что помимо снижения числа пневмоний, сокращается и число поражений лёгких.

При этом, как уточнил руководить регионального Роспотребнадзора, за прошедшую неделю количество заболевших коронавирусом детей выросло в 2 раза.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Почти 300 жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки
Реконструкция пунктов пропуска Шумилкино и Куничиной Гора запланирована на 2022-2024 год
На границе Псковской области с февраля прогнозируются очереди
Борис Елкин раскритиковал управляющие организации за неубранный снег в Пскове
250 человек получили штрафы за нарушение масочного режима на прошлой неделе в Псковской области
В Псковской области заключенный растлитель малолетних ответит перед судом за еще два преступления
Житель Острова подозревается в убийстве матери
Морозный снежный день ожидается в Пскове 2 февраля
Псков примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города

Комментарии

Авторизация
No comments
Люки, ярмарки, мосты

Общество
2 февраля 14:20

Люки, ярмарки, мосты

Сити-менеджер Пскова рассказал, что изменится в городе в ближайшее время
Награда найдет героя

Общество
1 февраля 10:21

Награда найдет героя

Поисковики добавили новые штрихи к истории героически погибшего под Идрицей советского летчика
Внутренний мир

Общество / Здоровье
31 января 12:36

Внутренний мир