До 60% выросла доля омикрона среди заболевших коронавирусом в Псковской области

Доля штамма омикрон среди заболевших коронавирусом в Псковской области выросла до 60,2%. Об этом «Псковской правде» сообщил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Нестерук. При этом на прошлой неделе доля нового штамма в области составляла около 24%.

По его словам, в последней партии 224 проб, которые были отправлены в Санкт-Петербургский Нииэм им. Пастера, выявили 135 подтвержденных случаев омикрона.

Александр Нестерук также отметил, что при росте количества заболевших в регионе сокращается число коронавирусных пневмоний. Так, на позапрошлой неделе их было выявлено 127, а на прошлой – 82. Кроме того, главный санитарный врач Псковской области подчеркнул, что помимо снижения числа пневмоний, сокращается и число поражений лёгких.

При этом, как уточнил руководить регионального Роспотребнадзора, за прошедшую неделю количество заболевших коронавирусом детей выросло в 2 раза.