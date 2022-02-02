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Общество / Здоровье

Почти 300 жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки

2 февраля 2022 года, 14:30

За прошедшие сутки, 1 февраля, в Псковской области коронавирусом заразились еще 295 человек. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Почти 300 жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки

Фото Дарьи Хватковой

В Великих Луках в общую ковидстатистику добавились 119 подтвержденных случаев (всего 12 тыс. 357), в Пскове – 75 (всего 25 тыс. 38), в Псковском районе – 27 (всего 6 тыс. 347), в Новосокольническом районе – 23 (всего 2 тыс. 215), в Себежском районе – 15 (всего 1 тыс. 778), в Невельском районе – 13 (всего 3 тыс. 76).

Шесть местных жителей заразились коронавирусом в Опочецком районе (всего 2 тыс. 480), пять – в Пустошкинском районе (всего 793), по два – в Печорском (всего 1 тыс. 704), Гдовском (всего 1 тыс. 209), Красногородском (всего 730) и Куньинском (всего 686) районах. В Великолукском (всего 1 тыс. 985), Дедовичском (всего 1 тыс. 758), Палкинском (всего 722) и Усвятском (всего 477) районах зафиксировали по одному подтвержденному случаю.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области коронавирусом заразились 76 тыс. 258 человек, выздоровели – 70 тыс. 975, в том числе 216 – за прошедший день. Умерли 1 тыс. 443, из которых пять – за последние 24 часа. На данный момент в области проведено 772 тыс. 698 исследований на COVID-19, в том числе 3 тыс. 526 – за минувшие сутки.

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