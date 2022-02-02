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Происшествия / Преступление

В Псковской области заключенный растлитель малолетних ответит перед судом за еще два преступления

2 февраля 2022 года, 11:22

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении осужденного одной из исправительных колоний в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета. Мужчина обвиняется в совершении двух преступлений, предполагающих насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

В Псковской области заключенный растлитель малолетних ответит перед судом за еще два преступления

По версии следствия, преступник совершал насильственные действия сексуального характера в отношении племянницы, которой было 5 лет на момент начала свершения злодеяния.

По прошествии пяти лет мать девочки обратилась к специалисту в связи с изменениями в поведении ребенка. Девочке провели психологическую диагностику и выявил признаки пережитого сексуального насилия. Позже оно подтвердилось в личной беседе с ребенком.

Сотрудники ИК-6 УФСИН России по Псковской области обнаружили во входящей корреспонденции, адресованной дяде потерпевшей, письмо его сестры, где она обвиняет его в надругательстве над ребенком. На тот момент преступник уже отбывал 12-летний срок за совращение малолетних детей своих знакомых, гостивших у него дома.

Оперативники получили сведения о при частности осужденного к надругательству не только над своей племянницей, но и над собственным сыном, когда тому было 7 лет.

Следователи собрали достаточные доказательства причастности заключенного к надругательствам над малолетними племянницей и сыном. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

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