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Происшествия / Преступление

Житель Острова подозревается в убийстве матери

2 февраля 2022 года, 10:32

Житель Острова подозревается в убийстве родной матери. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Псковской области.

Житель Острова подозревается в убийстве матери

Фото: пресс-служба СУ СК

Сообщение об обнаружении тела женщины с телесными повреждениями, характерными для криминального характера смерти, поступило в правоохранительные органы вечером 1 февраля. Погибшую местную жительницу нашли в доме на улице Фрунзе в Острове. По признакам убийства следователи возбудили уголовное дело.

По версии следствия, убийцей является сын женщины. В ходе ссоры злоумышленник нанес матери множество ударов, от которых она скончалась на месте преступления.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления.

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