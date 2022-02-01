Несколько очагов коронавируса в Псковской области сняли с контроля Роспотребнадзора

С контроля Роспотребнадзора в Псковской области сняли несколько очагов коронавирусной инфекции. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил в своем профиле в Instagram.

Очаги коронавируса в Псковской области были сняты в Чихачёвском доме-интернате в Бежаницком районе, в Локнянском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов и на территории санатория «Голубые озёра» в Невельском районе.

Активными в регионе на данный момент остаются вспышки в Бельско-Устьенском доме-интернате в Порховском районе и на предприятии «Великолукский мясокомбинат».

За прошедшие сутки, 31 января, в Псковской области зафиксировали еще 283 подтвержденных случая. 139 человек заразились коронавирусом в Великих Луках (всего 12 тыс. 238), 91 – в Пскове (всего 24 тыс. 963), 31 – в Новосокольническом районе (всего 2 тыс. 192), десять – в Великолукском районе (всего 1 тыс. 984). По три подтвержденных случая выявили в Псковском (всего 6 тыс. 320) и Куньинском (всего 684) районах, по два – в Печорском (всего 1 тыс. 702) и Пустошкинском (всего 788) районах, по одному – в Плюсском (всего 1 тыс. 164) и Палкинском (всего 721) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заразились 75 тыс. 963 человека, выписались из медучреждений в связи с излечением – 70 тыс. 759, в том числе 169 – за минувшие сутки. Умерли 1 тыс. 438 жителей региона, из них шесть – за прошедший день. На данный момент в области проведено 769 тыс. 172 исследования на COVID-19, в том числе 3 тыс. 579 – за последние 24 часа.