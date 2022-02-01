Почти 40 тысяч жителей Псковской области ревакцинировались от коронавируса

Курс ревакцинации от коронавируса прошли 39 тыс. 326 жителей Псковской области. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

За минувшие сутки, 31 января, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 808 человек (всего 283 тыс. 191). Полный курс вакцинации прошли 760 псковичей (всего 275 тыс. 227). Ревакцинировались за данный период 204 жителя региона (всего 39 тыс. 326).

Расход поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса в настоящее время составляет 79,7%.

«В России зафиксировано рекордное число новых случаев заболевания коронавирусом (более 120 тысяч за сутки). Впереди очень сложные недели, поэтому постарайтесь найти время и защитить своё здоровье прививкой», – подчеркнул Михаил Ведерников.