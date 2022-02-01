Сёстры Емельяновы представят Псковскую область на телеконкурсе Новая звезда

Двоюродные сестры Дарья и Варвара Емельяновы представят Псковскую область на телеконкурсе «Новая звезда». Об этом сообщается на сайте телеканала «Звезда».

Сестры представляют собой кавер-дуэт, в котором 33-летняя Дарья отвечает за вокал, а 25-летняя Варвара за гусли.

Старшая сестра закончила хоровое отделение музыкальной школы и филологический факультет Псковского педагогического университета. Дарья имеет голосовой диапазон от Соль малой октавы до Ми второй октавы. Младшая сестра отучилась в Санкт-Петербургском музыкальном училище им. Мусоргского. В настоящий момент Варвара учится на четвёртом курсе Петербургской консерватории по классу «гусли» и работает в Государственном Русском Концерном оркестре СПб под управлением Попова. Она также преподаёт игру на своем инструменте. Помимо этого младшая сестра играет на саксофоне, балалайке, перкуссии и фортепиано.

Девушки выступают в жанрах эстрада и фолк. Их кавер-дуэт образовался недавно – после переезда сестер в Санкт-Петербург. Они впервые участвуют в конкурсе вместе. В своем творчестве сестры ориентируются на Dalida, Дмитрия Хворостовского, AliciaKeys, LaraFabian, BarbraStreisand, Noize MC и Бетховена.

«Новая Звезда» представляет собой музыкальный конкурс, в котором принимают участие все 85 регионов России. В финале судьи определяют победителя, однако у телезрителей будет возможность выбрать свою «Новую Звезду-2022» с помощью масштабного голосования.