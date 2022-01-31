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Экономика / Туризм

Псковский отельер стала лауреатом национальной премии «Гостеприимство»

31 января 2022 года, 20:15

Директор псковского отеля «Покровский» Ирина Кухи получила национальную премию «Гостеприимство» в номинации «За вклад в развитие сферы гостеприимства в России». Об этом «Псковской правде» сообщила председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова. Вручение награды состоялось 31 января в Москве.

Псковский отельер стала лауреатом национальной премии «Гостеприимство»

Фото Светланы Барановой
Национальная премия «Гостеприимство» вручается с 2004 года Федерацией рестораторов и отельеров России. «Основная цель премии - возрождение, становление и развитие традиций российского гостеприимства, кулинарного наследия, создание благоприятных условий для увеличения внутреннего и въездного туризма, формирования положительного образа нашей страны на мировой арене», - подчеркивают организаторы.

Решение о присуждении премии принимается экспертной комиссией, состоящей из авторитетных представителей сферы гостеприимства. Основные критерии определения лауреатов - «успешность проектов, стабильность, культурная значимость».

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