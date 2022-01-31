Псковский отельер стала лауреатом национальной премии «Гостеприимство»

Директор псковского отеля «Покровский» Ирина Кухи получила национальную премию «Гостеприимство» в номинации «За вклад в развитие сферы гостеприимства в России». Об этом «Псковской правде» сообщила председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова. Вручение награды состоялось 31 января в Москве.