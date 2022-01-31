Экспресс-тесты в Пскове стали покупать чаще

В аптеках города Пскова стали чаще приобретать экспресс-тесты на наличие коронавируса в организме. Об этом сообщает Псковское агентство информации. Ранее экспресс-тесты можно было купить практически везде, так как в аптеках они были наличии и в достаточном количестве. Теперь же их можно приобрести лишь по предварительному заказу.

Как отметили в ПАИ, экспресс-тесты на данный момент отсутствуют в трех сетевых аптеках Пскова. При этом также неизвестно о времени новых поставок. В одной из аптек сообщили, что отсутствие экспресс-тестов связано с высоким спросом на товар.

В двух других аптеках также отметили, что тестов нет в наличии, однако их можно заказать. По словам фармацевтов, долго ждать не придется. Если заказать их утром, экспресс-тесты можно будет получить уже во второй половине дня.

В наличии экспресс-тесты в настоящее время имеются в двух псковских аптеках. Однако, как отметила фармацевт одной из аптек, в наличии их осталось только два.

Приобрести экспресс-тесты в областном центре можно от 900 до 1 тыс. 400 рублей. Самый дорогой обойдется около 3 тыс. рублей. Стоимость экспресс-тестов зависит от производителя.

В городских аптеках псковичи могут приобрести как тест для выявления антигена коронавируса в биологическом материале (мазок из носоглотки), так и экспресс-тест для определения наличия антител класса IgG и IgM к COVID-19 в крови (взятие крови из пальца).