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Общество / Здоровье

Экспресс-тесты в Пскове стали покупать чаще

31 января 2022 года, 14:38

В аптеках города Пскова стали чаще приобретать экспресс-тесты на наличие коронавируса в организме. Об этом сообщает Псковское агентство информации. Ранее экспресс-тесты можно было купить практически везде, так как в аптеках они были наличии и в достаточном количестве. Теперь же их можно приобрести лишь по предварительному заказу.

Экспресс-тесты в Пскове стали покупать чаще

Фото: Арсений Тимашов

Как отметили в ПАИ, экспресс-тесты на данный момент отсутствуют в трех сетевых аптеках Пскова. При этом также неизвестно о времени новых поставок. В одной из аптек сообщили, что отсутствие экспресс-тестов связано с высоким спросом на товар.

В двух других аптеках также отметили, что тестов нет в наличии, однако их можно заказать. По словам фармацевтов, долго ждать не придется. Если заказать их утром, экспресс-тесты можно будет получить уже во второй половине дня.

В наличии экспресс-тесты в настоящее время имеются в двух псковских аптеках. Однако, как отметила фармацевт одной из аптек, в наличии их осталось только два.

Приобрести экспресс-тесты в областном центре можно от 900 до 1 тыс. 400 рублей. Самый дорогой обойдется около 3 тыс. рублей. Стоимость экспресс-тестов зависит от производителя.

В городских аптеках псковичи могут приобрести как тест для выявления антигена коронавируса в биологическом материале (мазок из носоглотки), так и экспресс-тест для определения наличия антител класса IgG и IgM к COVID-19 в крови (взятие крови из пальца).

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Комментарии

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Бабулечка
16:52 31.01.2022

Депутат ГД Нилов узнал о стоимости тестов, они закупаются по цене 100-150 рублей за штуку. О ПЦР тестах сам изобретатель Кэри Муллис говорил ,что ПЦР не подходит для диагностики инфекции, считал их непригодными для выявления вирусной инфекции...ПЦР хорошо подходят для установления отцовства,а так же для поимки преступников, то есть в криминалистике. 16 марта 2020г. Ген.директор.ВОЗ Гебрейесус сказал на брифинге для СМИ :" Тестируйте,тестируйте,тестируйте." - FISHKI NET 14 июня 2021г.

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