44% составил рост заболеваемости в Псковской области за прошедшую неделю

Рост заболеваемости коронавирусом в Псковской области за прошедшую неделю составил 44%. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.

За минувший день, 30 января, коронавирусом заболели 257 жителей региона.

В Пскове (всего 24 тыс. 872) его диагностировали у 87 человек, в Великих Луках (всего 12 тыс. 99) – у 18.

В Псковском районе (всего 6 тыс. 317) заразились 20 местных жителей, в Новосокольническом районе (всего 2 тыс. 161) – 17, в Порховском районе (всего 2 тыс. 479) – 15 человек. В Печорском (всего 1 тыс. 700) районе зафиксировано 14 новых случаев, в Пустошкинском (всего 786) – 11, в Великолукском (всего 1 тыс. 974) – 10.

По девять человек заболели в Невельском (всего 3 тыс. 63), Бежаницком (всего 857) и Куньинском (всего 681) районах. По семь человек заразились в Пыталовском (всего 844) и Себежском (всего 1 тыс. 763). районах. В Дедовичском районе (всего 1 тыс. 757) заболевание диагностировали у шести человек, в Локнянском (всего 676) – у пяти, в Плюсском (всего 1 тыс. 163) – у четырех, в Гдовском (всего 1 тыс. 207) – у трех. В Пушкиногорском (всего 899) и Дновском (всего 592) районах заболели по два человека, в Островском (всего 3 тыс. 315) и Опочецком (всего 2 тыс. 474) – по одному.

С начала пандемии коронавируса зафиксировали 75 тыс. 680 случаев заражения. Выздоровели 70 тыс. 590 человек, в том числе 156 за вчера. Скончались 1 тыс. 427.