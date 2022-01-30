Почти 250 человек заболели коронавирусом в Псковской области 29 января

За минувшом день, 29 января, в Псковской области заболели коронавирусом 249 человек. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram. Всего за время пандемии заразились 75 тыс. 423 жителей региона.

В Пскове (всего 24 тыс. 785) заболели 95 человек, в Великих Луках (всего 12 тыс. 81) – 37.

В Порховском (всего 2 тыс. 464) районе коронавирус диагностировали у 21 человека, в в Бежаницком (всего 848) – у 17-ти. В Печорском (всего 1 тыс. 686) районе заболели 15 местных жителей, в Новосокольническом (всего 2 тыс. 144) – 14, в Островском (всего 3 тыс. 314) – 11. В Псковском (всего 6 тыс. 297) районе заразидись десять местных жителей, в Локнянском (всего 671) – девять, в Гдовском (всего 1 тыс. 204) – шесть, в Палкинском (всего 720) – пять. По три человека заболели в Дедовичском (всего 1 тыс. 751) и Стругокрасненском (всего 1 тыс. 147) районах, в Невельском (всего 3 тыс. 54), Опочецком (всего 2 тыс. 473) и Себежском (всего 1 тыс. 756) – по одному.

За минувший день в регионе выздоровел 141 человек, всего поправились 70 тыс. 434. Скончались 1 тыс. 427, в том числе 6 за 29 января.