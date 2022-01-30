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Общество / Здоровье

Более 300 жителей Псковской области завершили курс вакцинации от коронавируса 29 января

30 января 2022 года, 10:36

За минувшие сутки, 29 января, в Псковской области вторую прививку сделали 303 человека. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте. Всего в регионе вакцинацию завершили 274 тыс. 319 человек.

Первую прививку за прошедшие сутки сделали 772 человека (всего 282 тыс. 165). Ревакцинировались 39 тыс. 122 жителя региона.

Израсходовано 79,6% поступившей вакцины. 

 «‎Сегодня 4,6 тыс. жителей Псковской области болеют коронавирусом. Благодаря вакцинации 4,3 тыс. лечатся дома и не нуждаются в госпитализации. Записывайтесь на прививку для защиты своего здоровья», – призвал губернатор.

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