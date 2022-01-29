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Общество / Здоровье

Псковский губернатор предупредил о трудностях вызова врача на дом

29 января 2022 года, 12:40

О трудностях вызова врача на дом предупредил жителей Псковской области губернатор Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в рамках Еженедельного обращения в Instagram-аккаунте 29 января.

Псковский губернатор предупредил о трудностях вызова врача на дом

Фото Дарьи Хватковой

По его словам, в настоящее время фиксируется быстрый рост нагрузки на систему здравоохранения. Так, количество амбулаторных больных за последний месяц с двух тысяч увеличилось до более чем четырех тысяч. Городские поликлиники Пскова ежедневно получают порядка 1 тыс. 500 вызовов в сутки. После новогодних праздников их число составляло порядка 450.

Глава региона подчеркнул, что все вызовы поликлиникой отрабатываются, однако иногда бывают и задержки. В настоящий момент линии и операторы перегружены, и не все псковичи могут дозвониться в медучреждения сразу.

«Мы направили дополнительные ресурсы, чтобы снизить остроту вопроса, но в любом случае медучреждениям сейчас крайне сложно. Прошу проявить терпение – иногда придётся звонить не один раз», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он уточнил, что огромную помощь региональному здравоохранению оказывают студенты медицинских колледжей, которые работают в выездных бригадах скорой и в диспетчерской. «Искренне считаю, что такой труд – настоящий повод для гордости. И я уверен, что именно из таких специалистов вырастут самые лучшие, неравнодушные и профессиональные врачи», – отметил губернатор.

Михаил Ведерников также сообщил, что коечный фонд в Псковской области на данный момент занят менее чем на 60%. По его словам, благодаря массовой вакцинации большинство псковичей переносят заболевание дома. Губернатор отметил, что это не следствие особенностей штамма омикрона, так как часть общей картины эпидситуации по-прежнему формирует дельта.

«Хочу выразить искреннюю признательность каждому, кто прислушался ко всем рекомендациям и сделал выбор в пользу защиты своего здоровья», – обратился к псковичам Михаил Ведерников.

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