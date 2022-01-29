Порядка 240 случаев заболевания коронавирусом диагностировали в Псковской области за прошедшие сутки

За прошедший день, 28 января, в Псковской области зафиксировали еще 273 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Согласно опубликованной статистике, в Пскове коронавирусом заболели 67 местных жителей (всего 24 тыс. 690), в Псковском районе – 27 (всего 6 тыс. 287), в Великих Луках – 24 (всего 12 тыс. 44), в Невельском районе – 18 (всего 3 тыс. 53), в Пыталовском районе – 12 (всего 837), в Островском (всего 3 тыс. 303), Себежском (всего 1 тыс. 755) и Локнянском (всего 662) – по 11, в Новосокольническом (всего 2 тыс. 130) и Печорском (всего 1 тыс. 671) – по десять.

По семь подтвержденных случаев заражения добавились в общую ковидстатистику в Опочецком (всего 2 тыс. 472) и Порховском (всего 2 тыс. 443) районах, шесть – в Плюсском районе (всего 1 тыс. 1159), пять – в Бежаницком районе (всего 831).

В Стругокрасненском (всего 1 тыс. 144) и Палкинском (всего 715) районах заболели по три человека. По одному случаю выявили в Гдовском (всего 1 тыс. 198), Пушкиногорском (всего 897), Новоржевском (всего 884), Красногородском (всего 728) и Усвятском (всего 476) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заразились 75 тыс. 174 человека, выздоровели – 70 тыс. 293, из них 145 – за минувшие сутки. Умерли 1 тыс. 414 жителей региона. На данный момент в области проведено 760 тыс. 820 исследований на COVID-19, в том числе 3 тыс. 383 – за прошедший день.