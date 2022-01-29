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Общество / Здоровье

Вирусолог Чумаков: Эта волна коронавируса будет очень острой

29 января 2022 года, 11:55

«Это волна коронавируса будет очень острой», – прокомментировал слова вирусолога Петра Чумакова губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках Еженедельного обращения, опубликованного в Instagram-аккаунте 29 января. По  словам главы региона, эпидемическая ситуация остается крайне напряженной. Самими трудными для региона будут ближайшие два месяца.

Михаил Ведерников также отметил, что на данный момент появились первые объективные оценки экспертов, которые заслуживают внимание. В частности, по их мнению, тема коронавируса близится к своему завершению.

Одну из оценок высказал известный вирусолог, профессор и член-корреспондент РАН Пётр Чумаков – сын Михаила Чумакова, в честь которого был назван научный центр, создавший вакцину «КовиВак».

Михаил Ведерников отметил, что по мнению Петра Чумакова, волна коронавируса будет очень острой, но, возможно, и последней такой силы. Во многом этому способствует рост числа людей с антителами и уменьшение патогенности самого вируса.

«Надежда на возвращение нормальной жизни есть. Но для этого мы должны приложить все усилия, чтобы успешно завершить прививочную кампанию. Пожалуйста, берегите себя и будьте здоровы!» – прокомментировал Михаил Ведерников.

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