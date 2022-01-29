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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников: Коечный фонд полностью подготовлен и обеспечен необходимой техникой

29 января 2022 года, 11:30

Коечный фонд Псковской области подготовлен к росту числе заболевших и обеспечен необходимой техникой. Об этом 29 января в своем Еженедельном обращении в профиле в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

По его словам, для областного коечного фонда были дополнительно закуплены аппараты искусственной вентиляции лёгких, а также выделены средства на кислородный концентратор.

Михаил Ведерников: Коечный фонд полностью подготовлен и обеспечен необходимой техникой

Фото Андрея Степанова

Необходимые лекарства, как отметил Михаил Ведерников, в наличии имеются и в амбулаторном звене. Аптеки Псковской области на данный момент обеспечены необходимыми для лечения коронавируса препаратами. 

В медицинских организациях региона, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, для связи с пациентами организованы круглосуточные колл-центры.

«Вижу по обращениям, что многие из вас тоже активно готовились путём вакцинации и ревакцинации в декабре и в январе. По результатам проверок знаю, что количество нарушений противовирусных регламентов в новогодние праздники было крайне низким», – отметил Михаил Ведерников.

Он также уточнил, что обсуждал данную тему с коллегами-губернаторами, и что подобная ситуация наблюдается далеко не во всех регионах России. Михаил Ведерников подчеркнул, что Псковская область на данный момент имеет самую низкую динамику роста заболеваемости на Северо-Западе.

«Такого не было очень давно. Это не случайность, и не совпадение, это наша с вами общая заслуга. И очень хорошо, что общий вызов сейчас мы встречаем плечом к плечу. За это хочу сказать вам искренние слова благодарности», – обратился к псковичам губернатор.

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